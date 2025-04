Über drei Monate nach seinem Tod: Interview mit BVB-Idol veröffentlicht

Der SC Freiburg hat über drei Monate nach dem Tod von Wolfgang „Teddy“ de Beer ein Interview mit der verstorbenen Vereinslegende des BVB veröffentlicht. „Mit dem Abdruck viele Wochen später wollte die Redaktion beim ersten Freiburg-Besuch ‚seiner‘ Borussia und vieler ihrer Fans nach dem Tod der BVB-Legende noch einmal daran erinnern, was für ein wunderbarer Mensch da gegangen ist“, schrieb der Klub dazu.

Wie der Verein weiter erklärte, wurde das Gespräch mit de Beer „kurz vor seinem Tod Ende vergangenen Jahres“ geführt. Das Interview erschien im Rahmen des Bundesliga -Gastspiels der Dortmunder am Samstag (4:1) in gedruckter Form im Freiburger Stadionmagazin Heimspiel , später wurde es auch online auf der Webseite der Breisgauer veröffentlicht.

BVB-Idol de Beer starb am 30. Dezember 2024

„Ich habe mehr als mein halbes Leben in Dortmund verbracht – und es fühlt sich gut an", sagte de Beer in dem Gespräch, bei dem es vor allem um die Duelle mit Freiburg und Dortmund ging.