"Um gesehen zu werden..." - Fußball-Moderatorin enthüllt Selbstzweifel

Fußball-Moderatorin Lena Cassel spricht in einem Interview über Selbstzweifel und ihr diagnostiziertes Burnout.

Lena Cassel arbeitet schon seit einigen Jahren als TV-Moderatorin. So berichtet sie für DAZN aus den Fußballstadien der Bundesrepublik. Nun hat die 30-Jährige in einem Interview ganz offen darüber gesprochen, wie sie in der Vergangenheit mit Burnout und Selbstzweifeln zu kämpfen hatte.