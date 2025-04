Union vor Jubiläum: "Ein großes Spiel für den Verein"

Union Berlin feiert am Samstag ein Bundesliga-Jubiläum und will es mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart veredeln.

Union Berlin feiert am Samstag ein Bundesliga-Jubiläum und will es mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart veredeln.

Um den Klassenerhalt sorgt sich Steffen Baumgart nicht mehr, also freut sich der Trainer von Union Berlin unbeschwert auf das 200. Spiel der Köpenicker in der Fußball-Bundesliga. „Es ist ein sehr großes und verdientes Spiel für den Verein“, sagte Baumgart vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr), das zugleich das 100. Bundesliga-Heimspiel der Berliner ist.