"Was ein Ritt": Zoller beendet Karriere im Sommer

Simon Zoller wird seiner Fußballer-Karriere im Sommer beenden. Der 33 Jahre alte Stürmer, der derzeit beim Bundesligisten FC St. Pauli unter Vertrag steht, teilte am Samstag in einem emotionalen Video in den Sozialen Netzwerken mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf den Rasen zurückkehren wird.