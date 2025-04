Watzke: Hummels-Rückkehr zur Klub-WM unter einer Bedingung

Den BVB plagen in der Defensive große Sorgen. Abwehrchef Nico Schlotterbeck wird den Dortmundern aufgrund einer schweren Knieverletzung rund ein halbes Jahr lang fehlen. Hummels (36), der bis zum Saisonende in Italien für die AS Rom aufläuft und insgesamt 13 Jahre für den BVB gespielt hat, wäre körperlich in der Lage, bei dem Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) auf hohem Niveau mitzuwirken.