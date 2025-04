Wegen Bayern-Tweets! Salihamidzic tadelte Sohn

Verantwortliche in Führungspositionen beim FC Bayern haben stets mit viel Presserummel und häufig auch mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen. So erging es auch Hasan Salihamidzic in seiner Zeit als Sportdirektor, später Sportvorstand beim Rekordmeister.

„Ich fand vieles einfach ungerecht, was meinem Vater vorgeworfen wurde, da niemand wusste, was wirklich hinter den Kulissen abging“, erklärte Nick Salihamidzic im Vater-Sohn-Interview mit der SportBild .

Salihamidzic wollte Tweets seines Sohnes nicht

Inzwischen arbeitet das Duo übrigens beruflich zusammen. So übernimmt Hasan Salihamidzic gemeinsam mit seinem Sohn ein Team in der „Kings League“. Die Zusammenarbeit beim „No Rules FC“, so der Name der Mannschaft, ist demnach eine „Herzensangelegenheit“.