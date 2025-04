Ein Ding der Unmöglichkeit: Wer ersetzt Schlotterbeck?

Manfred Sedlbauer 09.04.2025 • 13:02 Uhr Nico Schlotterbeck fällt mit einem Meniskusriss mindestens bis Saisonende aus. Adäquat zu ersetzen ist er kaum. Auch, weil die möglichen Alternativen bislang nicht vollends überzeugen und sich mit körperlichen Problemen herumschlagen.

Der Worst Case ist eingetreten! Für den wohl wichtigsten und in dieser Saison besten BVB-Spieler ist die Saison vorzeitig gelaufen. Sportdirektor Sebastian Kehl sprach beim Abflug der Mannschaft nach Barcelona von „circa einem halben Jahr“ Pause.

Die Meniskus-Verletzung von Nico Schlotterbeck trifft den BVB zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt auf der in vielen Facetten richtungsweisenden Zielgeraden dieser Spielzeit. Nicht nur sportlich, sondern auch emotional bricht den Dortmundern mit Schlotterbeck ein Leader weg. Wer soll Schlotterbeck in Barcelona ersetzen?

Kovac wird an neuer Wunsch-Formation festhalten

Anzunehmen ist, dass Niko Kovac weiterhin an seinem 3-5-2-System festhalten wird. Durch diese Änderung in der Grundordnung gewann der BVB enorm an Stabilität, stand kompakter und konnte auch offensiver mehr Akzente setzen. Das System sieht drei Innenverteidiger in der Dreierkette und zwei hochstehende Außenverteidiger, die aber auch ihre Stärken in der Defensive haben, vor. Sowohl Julian Ryerson als auch Daniel Svensson füllten diese Rolle zuletzt stark aus.

Bensebaini als Schlotterbeck-Vertreter

Schon in Freiburg, beim höchsten Bundesliga-Auswärtssieg der Saison (4:1), fehlte Schlotterbeck aufgrund einer Gelbsperre. Neben Abwehr-Boss Emre Can und Waldemar Anton sprang Ramy Bensebaini ein und machte auf der etwas ungewohnten Position als linker Innenverteidiger in der Dreierkette einen ordentlichen Job. Komplett neu ist diese Rolle nicht für den Algerier. Schon in Gladbach wurde er immer wieder dort eingesetzt.

Wahrscheinlich ist, dass der Algerier auch am Mittwochabend für Schlotterbeck einspringt – auch, weil er wie Schlotterbeck Linksfuß ist und Kovac das für die linke Position im Zentrum klar bevorzugt.

Bensebaini muss sich strecken

Im Spiel in Freiburg musste sich Bensebaini aufgrund von Beckenproblemen vorzeitig auswechseln lassen. Salih Özcan übernahm die Rolle auf ungewohnter Position ein und fügte sich nahtlos ein.

Entwarnung gab es am Dienstagmittag: Bensebaini stand beim Abschlusstraining in Dortmund-Brackel mit der Mannschaft auf dem Platz. Trainer Kovac bestätigte am Abend, dass es für die Partie am Mittwoch gut aussieht.

„Ramy ist so weit auch wieder gut hergestellt. […] Die Ärzte haben grünes Licht gegeben“, sagte der 53-Jährige auf der Pressekonferenz.

Klar ist aber auch: Am Mittwoch kommt auf Bensebaini und Co. eine komplett andere Qualität zugerollt. Kleinere Unsicherheiten, Ungenauigkeiten oder Nachlässigkeiten, die er immer wieder in dieser Saison einstreute, darf er sich nicht erlauben.

Bekommt Süle seine große Chance?

Eigentlich wäre die naheliegendste Option für den Schlotterbeck-Vertreter ein gelernter Innenverteidiger, nämlich Niklas Süle. Der 29-Jährige spielte schon zu Saisonbeginn unter Sahin in der Dreierkette neben Schlotterbeck und Anton. Doch das Experiment wurde nach wenigen Spielen als gescheitert erklärt.

Ein Süle in Topform wäre wohl gegen die Ballkünstler aus Barcelona die beste Option. Süle ist schnell, zweikampfstark und verfügt über die nötige Erfahrung in diesen Top-Spielen. Doch dem Innenverteidiger fehlen sowohl Rhythmus als auch Form. Eine erneute Aufstellungs-Überraschung mit Süle in der ersten Elf ist gegen die Katalanen unwahrscheinlich.

Auch, weil der Defensivspieler vom Verletzungspech verfolgt ist. Erst ließ ihn sein Sprunggelenk lange Zeit aussetzen, kürzlich machten ihm Adduktorenprobleme zu schaffen. Beim Liga-Sieg in Freiburg (4:1) fehlte er wegen eines Blutergusses. Süle bleibt der große Problemfall der Dortmunder.

„Niklas hat Probleme gehabt. Inzwischen ist es so weit okay, er hat heute ganz normal trainiert und wird zur Verfügung stehen“, sagte Kovac am Dienstag.

Wenn Süle wieder über einen längeren Zeitraum fit bleibt und seine Normalform findet, könnte der Schlotterbeck-Ausfall aber auch in den nächsten Wochen seine große Chance werden. Bei Kovac genießt er ohnehin einen hohen Stellenwert.

In der Hammer-Woche mit dem Auftakt in Barcelona (Mi, ab 21 Uhr im LIVETICKER) dürfte die Wahl von Kovac wohl auf Bensebaini als Schlotterbeck-Vertreter fallen. Doch auch Süle ist gefordert und könnte schon bald die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen.