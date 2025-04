Aufregung um Burkes Wechsel: Werder-Coach bezieht Position

Bremens Trainer Ole Werner hat allerdings betont gelassen auf die Nachricht reagiert - und in der Frage, ob er sportliche Folgen für den Rest der Saison hat, klar Position bezogen.

Werner respektiert Burkes Wechsel-Entscheidung

„Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet. Dass sich ein Spieler dafür entscheidet, ist Teil des Geschäfts“, sagte Werner am Freitag: „Ich habe nicht den Eindruck, dass es ihn oder uns aus der Bahn wirft.“

Auf die Aufstellung für das Duell mit dem FC St. Pauli am Sonntag (17.30 Uhr LIVETICKER) hat Burkes Zukunftsentscheidung keinen Einfluss, das betonte Werner: „Da können sich die Spieler, die Mannschaft und der Verein auf meine Professionalität verlassen.“ Er werde Dinge „nicht persönlich nehmen“, sondern „versuchen, die bestmöglichen Entscheidungen für die Mannschaft, für den mannschaftlichen Erfolg und für den Vereinserfolg zu treffen“.

„Wäre sehr schlecht, wenn es uns aus der Bahn wirft“

Grundsätzlich müsse jede Mannschaft auf Situationen wie den Fall Burke eingestellt sein, so Werner: „Es ist die Zeit, in der Spieler entscheiden, ob sie bei einem Verein bleiben oder nicht. Oder in der Vereine entscheiden, ob Verträge verlängert werden oder nicht. Von daher wäre es sehr schlecht, wenn es uns jedes Mal aus der Bahn wirft, wenn irgendwo eine Veränderung ansteht. Oder wenn alle Mannschaften immer verrückt werden würden, weil sich Dinge verändern.“