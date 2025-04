"Ich hoffe, dass ihm diesmal nicht alles gelingt"

Werder-Trainer Ole Werner freut sich auf das Wiedersehen mit Ex-Schützling Nick Woltemade in Stuttgart.

„Ein guter Typ, mit dem man gerne zusammengearbeitet hat, und ein toller Spieler. Ich freue mich immer, ihn zu sehen, hoffe aber, dass ihm diesmal nicht alles gelingt“, sagte Werner mit einem Augenzwinkern vor der Partie der Bremer beim Vizemeister VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr).

Hinspiel endete unentschieden

Die Aufgabe im Duell der Mittelfeldteams bewertet Werner als „schwer“. Stuttgart habe eine Mannschaft, „die eine hohe Qualität auf den Platz bringt. Aber im Hinspiel haben wir ein Spiel auf Augenhöhe hinbekommen, und das hoffen wir jetzt auch auswärts“, sagte der Coach. In Bremen hatte die Partie 2:2 geendet.

Woltemade (23) hatte von 2020 bis 2024 bei Werder unter Vertrag gestanden. Seinen Durchbruch erlebte der fast zwei Meter große Angreifer aber erst in dieser Saison beim VfB. Neun Tore erzielte er bislang in 23 Bundesligaspielen und überzeugte zuletzt auch in der U21-Nationalmannschaft.