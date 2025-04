Wolfsburg plagt Verletzungsmisere vor Union

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg muss im Kampf um die europäischen Plätze auf mehrere Abwehrspieler verzichten. Wie der Coach am Freitag mitteilte, fallen die Stamm-Innenverteidiger Denis Vavro und Konstantinos Koulierakis wegen Muskelverletzungen für das Spiel bei Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aus. Dazu wackelt in der Defensive auch Sebastiaan Bornauw, den eine Blessur am Fuß plagt.