Woltemade: Warte nicht auf Nagelsmann-Anruf

Shootingstar Nick Woltemade übt sich in Sachen deutsche Nationalmannschaft in Geduld. Julian Nagelsmann habe sich noch nicht bei ihm gemeldet, sagte der Stürmer von Bundesligist VfB Stuttgart der Kreiszeitung - und er warte auch nicht auf den Anruf des Bundestrainers.

Der 23-Jährige wurde zu seiner Bremer Zeit als "Stolpermade" beschimpft, jetzt sorgt er als "Wolte-Messi" für Aufsehen. In 27 Pflichtspielen gelangen ihm in dieser Saison 13 Tore. "Es waren verrückte zwölf Monate und ich genieße den Moment, aber ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten auch sehr hart dafür gearbeitet", sagte er und versprach: "Ich werde alles daransetzen, dass es so weitergeht."