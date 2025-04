FC Bayern: Pikante Kritik von Hamann an Kompany

Der FC Bayern liegt auf Kurs Deutscher Meisterschaft. Doch nicht alles läuft nach Plan der Münchner, Didi Hamann spricht in einem Punkt auch Cheftrainer Vincent Kompany nicht von Schuld frei. Der TV-Experte hofft auf Veränderungen in der nächsten Saison.

Trotz des nahezu sicheren nationalen Titels lief die Saison des deutschen Rekordmeisters nicht immer nach Plan, das frühe Aus im DFB-Pokal sowie das Ausscheiden in der Champions League trüben in München die Glücksgefühle. Wie TV-Experte Didi Hamann am Samstag erklärte, sieht er auch Cheftrainer Vincent Kompany nicht frei von Schuld - und macht seine Art als Problem aus.