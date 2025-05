Abschied aus München: Krätzig wechselt nach Salzburg

Der 22-Jährige, der zuletzt in Heidenheim Spielpraxis sammelte, will seiner Karriere in Österreich "einen Boost" verleihen.

Der 22-Jährige, der zuletzt in Heidenheim Spielpraxis sammelte, will seiner Karriere in Österreich "einen Boost" verleihen.

Frans Krätzig verlässt den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und schließt sich ab Sommer Red Bull Salzburg an. Der 22-Jährige, der in der Rückrunde an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, erhält bei den Österreichern einen Vertrag bis 2028. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Mit Salzburg soll Krätzig bereits an der Klub-WM in den USA (ab 14. Juni) teilnehmen.