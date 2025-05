Adeyemi explodiert - aber Kovac "weiß, was er nicht kann"

Karim Adeyemi wird gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt und schnürt prompt einen Doppelpack. BVB-Trainer Niko lobt den Angreifer, legt aber auch den Finger in die Wunde.

Borussia Dortmund hat in der zweiten Halbzeit gegen den VfL Wolfsburg eine Galavorstellung hingelegt. Der BVB erzielte binnen 14 Minuten drei Treffer und schickte damit den Gegner mit 4:0 (1:0) nach Hause . Allen voran Joker Karim Adeyemi sorgte für die Entscheidung.

Trainer Niko Kovac lobte nach dem dritten Bundesligasieg in Folge seinen Angreifer und verriet, dass beide eine besondere Beziehung pflegen, da sie sich aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg kennen.

Adeyemi bekommt Hut von Fan geschenkt

Dementsprechend stellte der Coach klar: „Ich weiß, was er offensiv kann.“ Der 23-Jährige brachte nach seiner Einwechslung in der 67. Minute direkt Schwung in die Partie und schoss nur rund 120 Sekunden später das 3:0.