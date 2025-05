Alonso gut gelaunt: "Nichts Neues zu sagen"

Die Antwort sei „dieselbe“ wie in den vergangenen Wochen: „Wir müssen warten“, sagte Alonso. Auch, weil der wohl entscheidende Dominostein in Person von Carlo Ancelotti bei Real Madrid einfach nicht fallen will. „Ich respektiere, was in anderen Vereinen passiert“, antwortete Alonso auf die Frage, wie er die Entwicklungen bei seinem designierten Arbeitgeber in seiner spanischen Heimat verfolge: „Ich verstehe alles im Fußball. Das ist keine Situation, über die ich viel reden muss.“

„Ich finde, es hat nicht so viel Einfluss“

Ziel sei mindestens die zweitbeste Saison der Klubgeschichte, also 73 Punkte - am liebsten mehr: „Das ist in meinem Kopf und so ist auch die Stimmung in der Kabine“, sagte Alonso. Verunsicherung wegen seiner unklaren Zukunft und jener von Florian Wirtz spürt er in der Kabine nicht: „Ich finde, es hat nicht so viel Einfluss. Ehrlich.“