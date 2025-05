Am letzten Spieltag: Leverkusen stellt Fabelrekord auf!

Bayer Leverkusen muss in Sachen deutsche Meisterschaft zwar dem FC Bayern den Vortritt lassen – dafür luchst die Werkself den Münchnern einen beachtlichen Rekord ab.

Bayer Leverkusen muss in Sachen deutsche Meisterschaft zwar dem FC Bayern den Vortritt lassen – dafür luchst die Werkself den Münchnern einen beachtlichen Rekord ab.

Leverkusen stellt neuen Auswärtsrekord auf

Die letzte Niederlage in der Fremde hatte der entthronte deutsche Meister am 34. und letzten Spieltag der Saison 2022/23 kassiert: 0:3 in Bochum.