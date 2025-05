"Armutszeugnis": Bundesliga-Präsident schießt gegen Konkurrenz

Union Berlins Klub-Präsident Dirk Zingler sieht beim Thema Bezahlung großen Nachholbedarf in der Fußball-Bundesliga der Frauen und hat die Konkurrenz hart attackiert.

„Jeder Profi-Fußballverein, der eine professionelle Mannschaft hat, ist in der Lage, seine weibliche Fußballmannschaft angemessen zu bezahlen“, sagte Zingler am Montag: „Wenn ich sehe und höre, dass es selbst in der Bundesliga von den zwölf Mannschaften nur vier oder fünf gibt, die die Frauen professionell bezahlen, ist das ein jämmerliches Armutszeugnis.“