Auf der Couch in die Königsklasse? Freiburg hofft auf Bayer

Schon am Sonntag könnte der große Coup der Breisgauer perfekt sein.

Schon am Sonntag könnte der große Coup der Breisgauer perfekt sein.

Auf der Couch in die Champions League? Die Profis des SC Freiburg drücken am Sonntag Bayer Leverkusen im Duell mit ihrem Konkurrenten Borussia Dortmund die Daumen. "Der eine oder andere wird das Spiel sicherlich verfolgen", sagte SCF-Profi Patrick Osterhage schmunzelnd. Sollten die Dortmunder beim Doublegewinner verlieren (15.30 Uhr/DAZN), wäre Freiburg erstmals für die Königsklasse qualifiziert. Die Teilnahme an der Europa League ist den Breisgauern schon jetzt nicht mehr zu nehmen.