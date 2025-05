Augsburg-Trainer Thorup wehrt sich gegen Kritik

Trainer Jess Thorup vom FC Augsburg hat Kritik am schnelllebigen Fußball-Geschäft geübt. "Vor drei Wochen hat noch jeder gefragt: Bleibst du noch drei, vier Jahre oder gehst du zu einem größeren Verein", sagte der Däne am Freitag, nach drei Spielen ohne Sieg werde nun aber wieder über eine mögliche Trennung spekuliert. "Du kriegst drei Tore gegen Kiel und alles ist scheiße!"

Thorup (55) wies Forderungen zurück, er müsse offensiver spielen lassen. Vor der kleinen Ergebniskrise "waren wir eine der besten Defensiven in Europa. Ich muss immer schauen: Was passt am besten zur Mannschaft? Ich bin der Erste, der ein bisschen mehr von allem haben möchte."