Augsburgs Essende für vier Spiele gesperrt

Die Strafe für Samuel Essende vom FC Augsburg steht fest. Die Sperre zieht sich bis in die nächste Saison.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss in den ersten drei Begegnungen der neuen Saison auf Angreifer Samuel Essende verzichten. Der 27-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Spiel beim VfB Stuttgart (0:4) für insgesamt vier Spiele gesperrt, auch im Saisonfinale am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) wird er fehlen.

Essende hatte in der zwölften Minute nach einem Foul an Angelo Stiller Rot gesehen, der Stuttgarter musste daraufhin verletzt ausgewechselt werden. Dies wirkte sich ebenso strafverschärfend aus wie die Tatsache, dass Essende schon in der Vorrunde eine Rote Karte gesehen hatte.