Baumann "peinlich berührt" nach Klassenerhalt

Werder hatte in Heidenheim mit 4:1 (2:0) triumphiert und verhinderte dadurch den möglichen Absturz der TSG auf den Relegationsplatz. Es falle "viel Last von unseren Schultern. Die Tabelle ist gerecht, das muss man so sagen. Wir stehen zurecht da, wo wir sind", führte Baumann aus. Es sei seine "schlimmste Saison" gewesen: "So ein Jahr darf nicht nochmal vorkommen. Es gab viele Nebengeräusche, jetzt geht es darum, diese Saison aufzuarbeiten, kritisch und offen zu analysieren."