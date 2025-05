Bayer verabschiedet Erfolgscoach Alonso emotional

Xabi Alonso ist in seinem letzten Heimspiel als Trainer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen emotional verabschiedet worden. Vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag gegen Borussia Dortmund überreichten Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro dem Spanier ein großes Bild mit den gewonnenen Trophäen sowie ein Schild mit der Aufschrift „Xabi-Alonso-Allee“. Die Fans würdigten den Erfolgscoach mit „Xabi, Xabi“-Rufen.

„Es ist sehr besonders und emotional, was wir erlebt haben. Die drei Saisons waren unglaublich“, sagte Alonso bei DAZN. Er wünsche sich auch sportlich „einen angemessenen Abschied. Ich will bis zum letzten Moment etwas zurückgeben.“ Sein letztes Spiel steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 an.