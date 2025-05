Prominenter Gegner: Bayern fixiert Testspiel

Harry Kane tritt mit den Münchnern im August abermals gegen seinen Ex-Klub an.

Für Harry Kane kommt es in der Vorbereitung auf die kommende Saison erneut zum Wiedersehen mit alten Bekannten. Wie schon vor der laufenden Spielzeit trifft Bayern am 7. August auf Kanes früheren Klub Tottenham Hotspur. Das Duell im „Telekom Cup“ mit dem Finalisten der Europa League steigt in der heimischen Allianz Arena (18.30 Uhr).