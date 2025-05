Bayern-Meisterparty in Münchner Edelrestaurant

Da Leverkusen beim SC Freiburg patzt, ist FC Bayern vorzeitig Meister. Die Party findet in einem Edelrestaurant in München statt.

Was den Bayern am Samstag aus eigener Kraft nicht gelang, machte der SC Freiburg einen Tag später möglich: Durch das 2:2-Remis gegen Bayer Leverkusen sind die Münchner vorzeitig Meister - zum 34. Mal in der Vereinsgeschichte und sprichwörtlich vom Sofa aus.