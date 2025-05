Bayern-Stars kontern Ibiza-Kritiker

Der FC Bayern München setzt am letzten Spieltag ein Statement und kontert alle Kritiker der vieldiskutierten Ibiza-Reise. Auch die TSG Hoffenheim darf trotz der hohen Niederlage jubeln.

Der FC Bayern München hat die Bundesliga -Saison eindrucksvoll abgeschlossen und alle Ibiza-Kritiker eines Besseren belehrt. Die Münchner feiert in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim einen ungefährdeten 4:0-Sieg und bescherten Thomas Müller einen erfolgreichen Bayern-Abschied.

Michael Olise per Freistoß (34.), Joshua Kimmich (53.), Serge Gnabry (80.) und Joker Harry Kane (86.) trafen für die Bayern, die mit 82 Zählern erstmals seit fünf Jahren wieder die 80-Punkte-Marke knackten. Coach Vincent Kompany schaffte damit die zweitbeste Premieren-Saison nach Pep Guardiola, zwei Saison-Niederlagen sind so wenige wie zuletzt 2017. Harry Kane sicherte sich mit 26 Treffern als erster Spieler überhaupt in seinen ersten beiden Bundesliga-Saisons die Torjägerkanone, die ihm nach der Begegnung überreicht wurde.