Bayern vor dem Titel, Bochum am Abgrund: Spannung in allen Ligen

SID 01.05.2025 • 10:40 Uhr Meister Bayern? Absteiger Bochum? Rückkehrer Dresden? Diese Entscheidungen können am Wochenende im deutschen Profifußball fallen.

MEISTERSCHAFT: Der FC Bayern München kann am Wochenende Deutscher Meister werden – und das ohne Harry Kane. Der Topstürmer ist gelbgesperrt und muss bei seinem womöglich ersten Titel auf der Leipziger Tribüne Platz nehmen. Holt Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen Sieg bei RB, wäre der 34. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt. Doch auch ohne eigenen Erfolg könnten die Münchner feiern: Verliert Bayer Leverkusen am Sonntag beim SC Freiburg, wäre Bayern so oder so nicht mehr einzuholen. Auch ein Unentschieden in Leipzig könnte reichen – vorausgesetzt, Leverkusen kommt nicht über einen Punkt hinaus.

ABSTIEGSKAMPF: Der VfL Bochum bekommt eine letzte Chance. Der Klub steht bereits mit einem Bein in der 2. Liga: Verliert Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim, wäre der Abstieg besiegelt. Bei einem Punktgewinn oder Sieg könnte der VfL weiter hoffen. Gleichzeitig setzen auch St. Pauli und Hoffenheim auf einen Bochumer Erfolg. Hoffenheim kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Klassenerhalt sichern – allerdings nur bei einem Sieg in Mönchengladbach und wenn Heidenheim zeitgleich nicht gewinnt. Auch St. Pauli reicht ein Sieg gegen den VfB Stuttgart, wenn Heidenheim Punkte lässt.

GEFÜHLSCHAOS: Ein Spieler könnte an diesem Spieltag aufsteigen und gleichzeitig absteigen - Sargis Adamyan. Der 31-Jährige steht beim 1. FC Köln unter Vertrag, ist aber an Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg ausgeliehen. Verliert Regensburg am Samstag (20.30 Uhr/Sky) in Köln, wäre der Abstieg des Jahn besiegelt. Köln hingegen könnte mit einem Sieg entscheidende Punkte im Aufstiegskampf sammeln – und am Sonntag aufsteigen, falls Magdeburg, Paderborn, Düsseldorf, Elversberg und Kaiserslautern nicht gewinnen.