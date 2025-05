Bayerns Ibiza-Trip empört Effenberg

Stefan Effenberg hat die vieldiskutierte Reise einiger Bayern-Stars nach Ibiza scharf kritisiert und dabei auch die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in die Pflicht genommen.

„Ich kann diese – viel diskutierte – Kurzreise einiger Spieler nach Ibiza Anfang dieser Woche überhaupt nicht nachvollziehen", stellte der ehemalige Bayern -Profi in seiner Kolumne bei t-online klar.

„Warum? Weil noch eine Woche zuvor Sportvorstand Max Eberl – ob das jetzt seine eigenen Worte waren, sei dahingestellt – eben diesen Trip mit der Begründung untersagt hatte, es stünden in der Bundesliga noch einige Entscheidungen an. Daran hat sich jetzt doch nichts geändert, im Gegenteil: Die Bayern sind jetzt ja sogar noch in ein ‘Entscheidungsspiel‘ im Abstiegskampf involviert. Das passt einfach nicht zusammen."