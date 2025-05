Bereit zur Kampflinie: Bayerns WM-Plan mit Urbig

Dass er durchaus selbstbewusst durch das Fußball-Business schreitet, bewies Urbig nach dem wilden 3:3 am Samstag bei RB Leipzig dann auch in der Analyse des ersten Gegentreffers – an dem er ja einen gehörigen Anteil hatte. „Es ist gefordert, dass ich sehr hoch stehe, diesmal ist es schiefgegangen. Davor ist es einige Male gutgegangen und danach auch. Es war nicht die richtige Entscheidung von mir, aber das beirrt mich nicht mehr“, erklärte der Youngster. Die Botschaft: Der Trainer will es so, als gehe ich Risiko!