Bis 2030: Hoffenheim verlängert mit Sponsor SAP

Über die Höhe der künftigen Sponsoren-Summe machte der Klub keine Angaben. Bisher zahlte SAP angeblich knapp sechs Millionen Euro plus Boni pro Saison an die TSG, die vor dem letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt zittern muss. Am Samstag trifft der Viertletzte auf Rekordmeister Bayern München (15.30 Uhr/Sky). Ein Abrutschen auf den Relegationsplatz ist noch möglich.