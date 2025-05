Blessin noch zurückhaltend: "Der Teufel ist ein Eichhörnchen"

Von der guten Ausgangslage will sich der Trainer des FC St. Pauli nicht blenden lassen, er freut sich dennoch über den "Big Point" in Frankfurt.

Von der guten Ausgangslage will sich der Trainer des FC St. Pauli nicht blenden lassen, er freut sich dennoch über den "Big Point" in Frankfurt.

Der Punktgewinn in Frankfurt sei dennoch „ein wichtiger Schritt“, um im Saisonfinale gegen Absteiger VfL Bochum nicht maximal unter Druck zu stehen. „Deswegen war es so wichtig, diesen Punkt zu holen. In so ein letztes Spiel gegen Bochum reinzugehen, mit der Gewissheit, wir müssen einen Punkt holen, ist immer sehr unangenehm.“