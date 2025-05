Bittere Tränen! Zwei Bundesliga-Absteiger stehen fest

Heidenheim hofft weiter - Bochum und Kiels Träume geplatzt

Heidenheim liegt mit 29 Punkten vor Kiel (25 Punkte) und Bochum (22 Punkte) uneinholbar auf Rang 16. Die Mannschaft von Frank Schmidt könnte sich am letzten Spieltag sogar theoretisch noch den direkten Klassenerhalt sichern.

Abstieg fix - Tränen beim VfL Bochum

Bayern reagiert auf Bochum-Abstieg

„Es ist unglaublich, was die Fans geleistet haben. Ich habe keine Worte, um das zusammenzufassen. Ich hoffe, dass wir schnell wieder aufsteigen, die Fans haben sich das verdient“, sagte Losilla anschließend bei Sky .

Der FC Bayern - der mit Bochum eine enge Fanfreundschaft pflegt - wandte sich in einem Instagram-Kommentar an den VfL: „Kopf hoch, Männer! Wir sehen uns übernächste Saison wieder“, hieß es unter einem Post der Bochumer. Auch Gegner Mainz zollte Respekt: „Kommt bald zurück.“

Auch Kiel abgestiegen

Kiel erwischte zwar einen guten Start und ging durch Lasse Rosenboom in Führung (24.). Johan Manzambi (45.+2) und Lucas Höler (58.) drehten die Partie zugunsten der Freiburger.

Die Kieler dürfen am letzten Spieltag bei Borussia Dortmund noch einmal fußballerische Höhenluft schnuppern, bevor sie in der kommenden Saison wieder in der 2. Liga antreten müssen.