Wars das? Bundesliga-Star deutet Abschied an

Nach dem Sieg in Heidenheim sagt der Angreifer, es könne sein letztes Spiel für den SV Werder gewesen sein.

Marvin Ducksch hat aller Voraussicht nach sein letztes Spiel für Werder Bremen bestritten. Der Mittelstürmer deutete nach dem 4:1 (2:0) der Hanseaten beim 1. FC Heidenheim an, dass er den Verein in der Sommerpause verlassen wird.

„Das wird sich zeigen“, sagte er zu seiner Zukunft bei Sky , deutete allerdings auch auf die Frage, ob er letztmals für Werder zum Einsatz gekommen sei, vielsagend an: „Es könnte mein letztes Spiel gewesen sein.“

Zum Abschied verletzt?

In Heidenheim erzielte Ducksch, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, das zwischenzeitliche 3:0 (66.), es war sein achter Treffer in dieser Saison, zu weiteren acht seiner Mannschaft leistete er die Vorarbeit.