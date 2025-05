Bundesliga: Gala lässt BVB weiter träumen

SPORT1 03.05.2025 • 20:21 Uhr Borussia Dortmund gewinnt sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg deutlich. Der BVB zieht an RB Leipzig und dem SC Freiburg vorbei und ist bis Sonntag vorerst auf einem Champions-League-Platz.

Dritter Bundesliga-Sieg in Folge für Borussia Dortmund! Der BVB hat am Samstagabend den VfL Wolfsburg mit 4:0 (1:0) im Heimspiel geschlagen und darf weiterhin von der Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison träumen.

Durch die drei Punkte ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac an RB Leipzig sowie SC Freiburg vorbeigezogen und belegt zumindest bis Sonntagabend den vierten Tabellenplatz. Die punktgleichen Freiburger ziehen allerdings an der Borussia wieder vorbei, wenn sie gegen Bayer Leverkusen nicht verlieren.

Guirassy trifft früh

Die alles überragenden Spieler gegen Wolfsburg waren Serhou Guirassy sowie Karim Adeyemi. Beide Angreifer erzielten einen Doppelpack.

Guirassy brachte den BVB in der ersten Halbzeit bereits in der 3. Minute in Führung. Das Kovac-Team diktierte die Partie, aber verpasste es, noch vor der Pause den zweiten Treffer nachzulegen.

Adeyemi sorgt für den Entstand

Guirassy erzielte dann erneut der Stürmer nach Vorlage von Pascal Groß in der 59. Minute. Kurze Zeit später wurde Adeyemi für Jamie Gittens eingewechselt und es dauerte nur rund 120 Sekunden, bis der Linksfuß auf 3:0 stellte (69.).

Adeyemi legte im Anschluss direkt nach und schnürte in der 74. Minute nach Vorlage von Julian Brandt seinen Doppelpack. Sein 4:0 war zugleich auch der Endstand.