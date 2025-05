Bundesliga: Heidenheim-Relegation fix! Werder Bremen feiert Schützenfest

Der FC Heidenheim muss in der Relegation um den Verbleib in der Bundesliga hoffen. Werder Bremen feiert einen deutlichen Auswärtssieg.

Heidenheim spielt in der Relegation (22. und 26. Mai) gegen den Tabellen-Dritten der 2. Liga um den Klassenverbleib. Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in Heidenheim statt, der Gegner entscheidet sich am Sonntag.