Bundesliga heute: Augsburg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.05.2025 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg empfängt am heutigen Sonntag Holstein Kiel in der WWK-Arena und möchte seine beeindruckende Heimserie gegen Aufsteiger fortsetzen. Unter der Leitung von Trainer Jess Thorup haben die Fuggerstädter vier der letzten sechs Duelle gegen Bundesliga-Neulinge für sich entschieden, nachdem sie zuvor in 15 Heimspielen gegen Aufsteiger sieglos geblieben waren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders bemerkenswert ist die defensive Stabilität des FCA seit der deutlichen 1:5-Niederlage im Hinspiel gegen Kiel. In den darauffolgenden 16 Bundesliga-Partien kassierte Augsburg lediglich zehn Gegentore, was den Ligabestwert im Jahr 2025 darstellt.

Augsburg - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Holstein Kiel, unter der Führung von Trainer Marcel Rapp, reist mit einer offensiven Bilanz in die Fuggerstadt. Die Störche haben in dieser Saison in jedem Auswärtsspiel getroffen, eine Leistung, die in den fünf großen europäischen Ligen nur noch dem FC Liverpool gelang. Besonders in der Schlussviertelstunde zeigt sich Kiel gefährlich, mit bereits 16 erzielten Toren in diesem Zeitraum – nur der FC Bayern München übertrifft diese Marke mit 19 Treffern. Dennoch bleibt die Defensive ein Sorgenkind: Mit 74 Gegentoren stellt Kiel die schwächste Abwehr der Liga und hat in dieser Saison bereits mehr Gegentreffer kassiert als jeder andere Bundesliga-Neuling seit 1977/78.

Schlüsselspieler im Fokus: Alexander Bernhardsson und Shuto Machino

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Holstein Kiels Alexander Bernhardsson, der im April in vier Bundesliga-Spielen an vier Toren direkt beteiligt war. Mit drei Toren und einem Assist übertraf er seine bisherigen Leistungen und ist damit einer der produktivsten Spieler der Liga im vergangenen Monat. Auch Shuto Machino, der gegen Mönchengladbach seinen dritten Doppelpack der Saison erzielte, wird eine zentrale Rolle spielen. Beim 5:1-Sieg gegen Augsburg in der Hinrunde war Machino an drei Toren direkt beteiligt und könnte erneut zum entscheidenden Faktor für die Kieler Offensive werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rückrunde-Bilanz: Augsburg im Aufwind, Kiel kämpft um Klassenerhalt

Der FC Augsburg gehört mit 24 Punkten und einer Tordifferenz von +5 zu den besten Teams der Rückrunde, nur der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen sind erfolgreicher. Trotz zwei Niederlagen in den letzten vier Spielen bleibt Augsburg ein ernstzunehmender Gegner. Holstein Kiel hingegen kämpft um den Klassenerhalt und hat mit maximal 22 Punkten nach 31 Partien eine schwierige Ausgangslage. Noch nie hat ein Verein mit dieser Punktzahl die Klasse gehalten, was den Druck auf die Störche erhöht, in den verbleibenden Spielen zu punkten. Die heutige Partie könnte entscheidend für beide Mannschaften sein, um ihre jeweiligen Saisonziele zu erreichen.

Wird FC Augsburg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.