Bundesliga heute: Augsburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2025 • 11:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den 1. FC Union Berlin in das heutige Duell. Die Fuggerstädter haben in den letzten elf Bundesliga-Begegnungen gegen die Eisernen nur einmal verloren und sind gegen kein anderes Team in der Bundesliga aktuell so lange ungeschlagen wie gegen Union Berlin. Diese Serie von neun ungeschlagenen Spielen ist nur von der gegen den FC Bayern übertroffen, gegen die Union aktuell länger sieglos ist. Trotz dieser starken Bilanz muss Augsburg jedoch auf Samuel Essende verzichten, der nach seiner zweiten glatten Roten Karte gesperrt ist. Essende ist mit sieben Treffern zweitbester Torschütze der Augsburger in dieser Saison, was seinen Ausfall umso schwerer wiegen lässt.

Bundesliga: So verfolgen Sie Augsburg - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter Trainer Jess Thorup erlebt der FC Augsburg eine schwierige Phase, nachdem er als einziger Verein seine letzten drei Bundesliga-Spiele verloren hat. In den 14 Spielen zuvor hatte es nur eine Niederlage gegeben, was die aktuelle Formkrise umso bemerkenswerter macht. Mit 43 Punkten steht Augsburg dennoch vor einer der besten Bundesliga-Saisons seiner Vereinsgeschichte, nur übertroffen von den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15. Allerdings wird der FCA auch seine 14. Bundesliga-Saison nicht mit einer positiven Tordifferenz abschließen, was nur von Arminia Bielefeld übertroffen wird, die in 19 Saisons nie eine positive Tordifferenz erreichten.

Union Berlin und die Herausforderung des letzten Saisonspiels

Der 1. FC Union Berlin hat eine beeindruckende Serie von Siegen in den letzten Saisonspielen seiner ersten fünf Bundesliga-Spielzeiten hingelegt. Doch dieses Jahr steht die Mannschaft von Steffen Baumgart vor der Herausforderung, erstmals am 34. Spieltag auswärts anzutreten. Mit nur neun Siegen in dieser Saison drohen die Köpenicker ihren Vereins-Negativrekord aus der Vorsaison einzustellen. Zudem könnte Union Berlin bei einem torlosen Spiel in Augsburg ihren Negativrekord von nur 33 Saisontoren aus der Vorsaison einstellen. Trotz dieser Herausforderungen ist Union seit vier Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt.

Statistische Besonderheiten und Schlüsselspieler

Beide Mannschaften weisen in dieser Saison einige statistische Besonderheiten auf. Der FC Augsburg kommt auf den geringsten Expected-Goals-Wert der Liga und erspielte sich die wenigsten Großchancen. Union Berlin folgt mit dem drittgeringsten Expected-Goals-Wert und den zweitwenigsten Großchancen. Zudem haben beide Teams einen der geringsten Ballbesitz-Anteile der Liga. Ein Schlüsselspieler für Union Berlin ist Danilo Doekhi, der vor seinem 100. Pflichtspiel für die Eisernen steht und in dieser Saison die meisten Luftzweikämpfe und Klärungsaktionen für sein Team verzeichnet. Doekhi hat alle 33 Saisonspiele über die volle Spieldauer bestritten, was seine Bedeutung für die Mannschaft unterstreicht.

Wird FC Augsburg gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

