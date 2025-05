Bundesliga heute: Bayern - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2025 • 15:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Die Münchner haben sich zum 34. Mal den Titel des Deutschen Meisters gesichert und standen in dieser Bundesliga-Saison an 32 der 34 Spieltage an der Tabellenspitze. Unter der Leitung von Vincent Kompany haben die Bayern nur zwei ihrer ersten 32 Bundesliga-Spiele verloren, eine Leistung, die zuletzt unter Carlo Ancelotti in der Saison 2016/17 erreicht wurde. Zudem haben die Bayern zuletzt erstmals seit 2013 bis 2014 wieder drei Bundesliga-Siege in Folge gegen die Fohlen gefeiert, was ihre aktuelle Dominanz unterstreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayern - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Borussia Mönchengladbach hingegen kämpft mit einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Gerardo Seoane blieb zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison in fünf Spielen in Folge sieglos und kassierte dabei 14 Gegentore – mehr als jeder andere Verein in diesem Zeitraum. Besonders anfällig zeigte sich die Gladbacher Defensive bei Standardsituationen, wie das 4:4 gegen Hoffenheim eindrucksvoll bewies. Dennoch kann sich die Mannschaft auf ihren Torjäger Tim Kleindienst verlassen, der mit 16 Toren die beste Ausbeute eines Spielers in seiner Bundesliga-Debütsaison bei Gladbach seit 45 Jahren erzielt hat.

Offensivstärke und Kopfballgefahr beider Teams

Beide Mannschaften zeichnen sich durch ihre Offensivkraft aus, insbesondere bei Kopfbällen. Sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Mönchengladbach erzielten bereits 13 Kopfballtore in dieser Bundesliga-Saison, mehr als jeder andere Verein. Die Bayern führen zudem die Liga mit den meisten Abschlüssen aufs Tor per Kopf an (41), während Gladbach auf die zweitmeisten kommt (36). Diese Stärke bei Kopfbällen könnte im heutigen Spiel entscheidend sein, besonders wenn man die Schwächen der Gladbacher bei Standardsituationen berücksichtigt.

Schlüsselspieler und strategische Ausrichtung

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Schlüsselspielern beider Teams. Michael Olise von Bayern München ist mit 13 Assists der beste Vorbereiter der Liga und hat in seinen letzten sechs Spielen sechs Assists geliefert. Sein Zusammenspiel mit Harry Kane, der mit neun Elfmetertoren kurz vor einem Bundesliga-Rekord steht, könnte für die Bayern entscheidend sein. Auf der anderen Seite hat Gladbachs Franck Honorat zuletzt in zwei Spielen in Folge je ein Tor und einen Assist beigesteuert und kommt auf beeindruckende 2.9 Torschussvorlagen pro 90 Minuten. Die strategische Ausrichtung beider Trainer, Vincent Kompany und Gerardo Seoane, wird entscheidend sein, um die Stärken ihrer Spieler optimal zu nutzen und die Schwächen des Gegners auszunutzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.