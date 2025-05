Bundesliga heute: Bochum - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2025 • 12:30 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn er am heutigen Samstag im Vonovia Ruhrstadion auf den 1. FSV Mainz 05 trifft. Die Statistik spricht nicht für die Bochumer: In der Bundesliga holte der VfL im Schnitt nur 0.38 Punkte pro Spiel gegen Mainz, so wenige wie gegen kein anderes Team. Seit dem letzten Sieg im August 2021 konnte Bochum in sechs Bundesliga-Duellen gegen die Rheinhessen lediglich einen Punkt ergattern. Trainer Dieter Hecking steht vor der Herausforderung, diese negative Bilanz zu durchbrechen und seine Mannschaft zu einem dringend benötigten Sieg zu führen.

Bochum - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Bochums Maximilian Wittek, der in dieser Saison an 82 Torschüssen seines Teams direkt beteiligt war, jedoch noch keinen Scorerpunkt verbuchen konnte. Wittek ist damit der einzige Spieler unter den 29 Bundesliga-Akteuren mit mindestens 82 Torschussbeteiligungen, der noch ohne Scorerpunkt dasteht. Seine Fähigkeit, Chancen zu kreieren, könnte heute entscheidend sein, um die Mainzer Defensive zu überwinden, die in der zweiten Halbzeit die wenigsten Gegentore der Liga kassiert hat.

Bo Henriksen und die Auswärtsbilanz von Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05, unter der Leitung von Trainer Bo Henriksen, hat in der laufenden Saison bereits sechs Auswärtsspiele verloren, zuletzt drei in Folge. Trotz dieser Schwäche auf fremdem Platz spielen die Rheinhessen mit 23 Auswärtspunkten eine ihrer besten Saisons. Henriksen hat bisher kein Bundesligaspiel gegen einen Tabellenletzten verloren, allerdings fanden diese Begegnungen alle zu Hause statt. Heute muss Mainz beweisen, dass sie auch auswärts gegen den Letzten bestehen können, nachdem sie in den letzten neun Auswärtsspielen gegen den Tabellenletzten nur einmal siegreich waren.

Bochums drohender Abstieg und Mainzer Rekordjäger Burkardt

Für den VfL Bochum steht viel auf dem Spiel: Bei einer Niederlage gegen Mainz wäre der siebte Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte besiegelt. Die Bochumer haben aus den letzten fünf Heimspielen nur einen Punkt geholt und könnten mit einer weiteren Heimniederlage einen neuen Vereinsnegativrekord aufstellen. Auf der anderen Seite steht Jonathan Burkardt von Mainz, der mit 16 Saisontoren einen neuen Vereinsrekord aufgestellt hat. Burkardt erzielte die letzten vier Mainzer Bundesliga-Tore gegen Bochum und könnte auch heute wieder zum entscheidenden Faktor werden.

