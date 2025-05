Bundesliga heute: Bremen - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bremen - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

RB Leipzigs Auswärtsschwäche

RB Leipzig hat in dieser Rückrunde mit nur sechs erzielten Auswärtstoren die wenigsten Treffer in der Bundesliga erzielt, was ihre Auswärtsschwäche unterstreicht. In fünf der letzten sechs Gastspiele blieben die Leipziger torlos, was für das Team von Zsolt Löw eine Herausforderung darstellt. Dennoch zeigte Leipzig am vergangenen Spieltag beim 3:3 gegen den FC Bayern München eine starke Moral, indem sie bereits den 13. Punkt nach Rückstand in dieser Saison holten. Leipzigs Benjamin Sesko, der in der Anfangsviertelstunde bereits fünfmal traf, wird eine Schlüsselrolle spielen, um die Auswärtsschwäche zu überwinden.