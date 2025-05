Bundesliga heute: BVB - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Für Dortmund steht viel auf dem Spiel: Mit einem Sieg von mindestens drei Toren Differenz könnte der Sprung in die Champions League gelingen. Historisch gesehen ist dies am letzten Spieltag selten, aber die aktuelle Form des Teams gibt Anlass zur Hoffnung. Kiel hingegen verabschiedet sich aus der Bundesliga und könnte mit einem letzten Auswärtsspiel ohne Niederlage einen versöhnlichen Abschluss finden. Die Partie verspricht nicht nur sportliche Spannung, sondern auch emotionale Momente, da Kiel seine erste Bundesliga-Saison abschließt und Dortmund um die europäische Zukunft kämpft.

Dortmund - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

Beide Teams müssen am letzten Spieltag auf wichtige Spieler verzichten. Dortmunds Pascal Groß fehlt aufgrund einer Gelbsperre, was eine Lücke im Mittelfeld hinterlässt, da er in dieser Saison mit zehn Assists einer der kreativsten Köpfe des Teams war. Auf der anderen Seite muss Kiel auf Armin Gigovic verzichten, ebenfalls gesperrt. Trotz dieser Ausfälle gibt es Spieler, die im Fokus stehen: Serhou Guirassy von Dortmund hat in dieser Saison bereits 20 Tore erzielt und könnte einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Julian Brandt ist ebenfalls in Topform und war zuletzt an fünf Toren direkt beteiligt.