Bundesliga heute: Dortmund - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Klarheit bei Kobel

SPORT1 03.05.2025 • 17:33 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund empfängt heute Abend den VfL Wolfsburg im Signal Iduna Park, und die Statistik spricht klar für die Gastgeber. Seit dem triumphalen 3:1-Erfolg der Wölfe im DFB-Pokal-Finale 2015 gegen den BVB konnte Wolfsburg nur zwei der folgenden 20 Duelle für sich entscheiden. Besonders in Dortmund haben die Wölfe seit 2012 keinen Bundesliga-Sieg mehr erringen können und lediglich zwei von 33 möglichen Punkten geholt. Die letzten sechs Gastspiele endeten allesamt mit einer Niederlage für Wolfsburg. Auch die bisherigen Topspiel-Duelle am Samstagabend in den Jahren 2014 und 2015 gingen beide an Borussia Dortmund.

Dortmund - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Klarheit bei Kobel

Borussia Dortmund kann beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg doch auf Stammtorhüter Gregor Kobel setzen. Der Schweizer meldete sich nach einer Untersuchung doch noch fit.

Im Vergleich zum spektakulären Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim wechselt BVB-Trainer Niko Kovac einmal: Für Emre Can steht Pascal Groß in der Startelf.

BVB: Kobel - Anton, Süle, Bensebaini - Ryerson, Nmecha, Groß, Svensson - Brandt, Gittens, Guirassy.

Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis - Skov Olsen, Wimmer, Vranckx, Dardai, Meahle - Tomas, Nmecha.

Das heutige Spiel hat für Dortmund-Trainer Niko Kovac eine besondere Bedeutung, denn er trifft auf seinen ehemaligen Verein. Von Juli 2022 bis März 2024 stand Kovac als Coach des VfL Wolfsburg an der Seitenlinie und erzielte einen Punkteschnitt von 1.23 Zählern pro Bundesligaspiel – der schwächste Wert eines Wolfsburg-Trainers seit Martin Schmidt in der Saison 2017/18. Nun führt Kovac die Dortmunder, die seit Beginn des 23. Spieltags in neun Spielen 19 Punkte holten und dabei 23 Tore erzielten. Aktuell ist der BVB seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen, was die geteilt längste Serie in dieser Saison darstellt.

Wolfsburgs Krise und Rückrunden-Schwäche

Der VfL Wolfsburg steckt in einer tiefen Krise und ist seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos, was die längste aktuelle Serie ligaweit darstellt. In der Rückrunde holte Wolfsburg aus 14 Partien nur zwölf Punkte und spielt damit die zweitschwächste Bundesliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte. Lediglich in der Saison 2017/18 waren es noch weniger Punkte nach 14 Spielen. Der Ausfall von Maximilian Arnold, der aufgrund einer Rot-Sperre fehlt, verschärft die Situation zusätzlich. Arnold war am vergangenen Spieltag erstmals seit Januar 2021 wieder vom Platz geflogen, was seinen vierten Platzverweis im Oberhaus insgesamt markiert.

Offensivstärke und Schlüsselspieler

Beide Mannschaften zeichnen sich durch ihre Offensivstärke in der zweiten Halbzeit aus. Borussia Dortmund schoss in dieser Bundesliga-Saison die zweitmeisten Tore nach dem Seitenwechsel (34), während der VfL Wolfsburg die drittmeisten erzielte (33). Besonders Dortmunds Serhou Guirassy ist in Topform und schoss zuletzt sein 30. Tor im 42. Pflichtspiel für den BVB, womit er seinen Wert aus der Vorsaison für den VfB Stuttgart einstellte. Gegen keinen Verein erzielte Guirassy mehr Bundesliga-Tore als gegen Wolfsburg. Die drittbeste Auswärtsoffensive der Liga, die Wolfsburg mit 28 Toren stellt, wird heute Abend versuchen, die Abwehrschwächen des BVB auszunutzen, die in dieser Saison bereits 49 Gegentreffer hinnehmen mussten.

Wird Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

