Bundesliga heute: Frankfurt - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Frankfurt steht am heutigen Sonntag vor einem besonderen Meilenstein. Die Mannschaft, die 1899 gegründet wurde, bestreitet ihr 1899. Bundesliga-Spiel. Im heimischen Deutsche Bank Park empfängt die SGE den FC St. Pauli, gegen den sie in der Bundesliga-Historie eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann. In sechs Heimspielen gegen die Kiezkicker blieb Frankfurt ungeschlagen, mit drei Siegen und drei Unentschieden. Diese Serie möchte das Team von Trainer Dino Toppmöller fortsetzen und dabei die starke Heimform bestätigen, denn die letzten drei Bundesliga-Heimspiele wurden allesamt ohne Gegentor gewonnen.