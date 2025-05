Bundesliga heute: Freiburg - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Es ist angerichtet für ein echtes Endspiel in der Bundesliga: Der SC Freiburg empfängt Eintracht Frankfurt – und für beide geht es um nichts Geringeres als die Teilnahme an der Champions League. Es ist das 850. Bundesliga-Spiel der Breisgauer, doch im Mittelpunkt steht ein viel größerer Meilenstein: der mögliche Sprung in Europas Fußball-Oberhaus.

Freiburg - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Ausgangslage: Nur einer darf träumen

Beide Teams liegen aktuell auf Champions-League-Plätzen – doch realistischerweise wird nur einer das Ticket für die Champions League lösen (wenn man davon ausgeht, dass der BVB zu Hause gegen die bereits abgestiegenen Kieler mit 2 Toren Vorsprung gewinnt). Freiburg kann mit einem Sieg nicht nur die historische Qualifikation feiern, sondern auch seine beste Bundesliga-Platzierung egalisieren. Frankfurt hingegen will erstmals über die Liga den Einzug in die Königsklasse schaffen – und dabei seine chronische Auswärtsschwäche am letzten Spieltag überwinden: Seit 2007 gelang den Hessen kein Auswärtssieg am Saisonfinale.