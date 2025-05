Bundesliga heute: Gladbach - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2025 • 15:00 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen die TSG Hoffenheim. Die Fohlen konnten fünf der letzten sechs Bundesligaspiele gegen die Kraichgauer für sich entscheiden und haben zudem eine starke Heimserie gegen Hoffenheim vorzuweisen. Im Borussia-Park feierte das Team von Trainer Gerardo Seoane zuletzt drei Siege in Folge gegen die TSG und traf in allen 16 Bundesliga-Heimspielen gegen die Gäste. Diese Statistik spricht für eine gewisse Heimstärke der Gladbacher, die sie heute erneut unter Beweis stellen möchten.

Gladbach - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Teams gehen mit einer durchwachsenen Form in die Partie. Borussia Mönchengladbach blieb zuletzt erstmals in dieser Saison vier Bundesligaspiele in Serie sieglos und verlor als einziges Team ligaweit die letzten drei Partien. Auch die TSG Hoffenheim unter Trainer Christian Ilzer konnte nur eines der letzten sieben Spiele gewinnen und verlor zuletzt zweimal in Folge. Der Druck ist besonders auf Hoffenheim groß, da der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch fünf Punkte beträgt. Ein Sieg wäre für beide Mannschaften ein wichtiger Schritt aus der Krise.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Hoffenheim - Gladbach sind da

Borussia Mönchengladbach: Jonas Omlin, Ko Itakura, Joe Scally, Lukas Ullrich, Fabio Chiarodia, Franck Honorat, Julian Weigl, Robin Hack, Rocco Reitz, Kevin Stöger, Tim Kleindienst

TSG Hoffenheim: Luca Philipp, Stanley Nsoki, Leo Østigård, Arthur Largura Chaves, Marius Bülter, Anton Stach, Tom Bischof, Pavel Kaderábek, Adam Hlozek, Bazoumana Touré, Andrej Kramaric

Defensive Schwächen und Chancen im Angriff

Ein Blick auf die Defensivstatistiken zeigt, dass beide Teams in dieser Saison anfällig für gegnerische Angriffe sind. Borussia Mönchengladbach ließ bislang die meisten gegnerischen Schüsse zu, während Hoffenheim die drittmeisten Schüsse nach Holstein Kiel zuließ. Dies könnte Raum für offensive Aktionen bieten, insbesondere für Gladbachs Alassane Pléa, der mit elf Saisontoren eine starke Leistung zeigt und nur noch zwei Treffer benötigt, um in die Top-10 der besten Gladbacher Bundesliga-Torschützen einzuziehen. Die TSG Hoffenheim hingegen hat in dieser Saison die wenigsten Weitschuss-Gegentore kassiert, was ihre defensive Stärke in dieser Hinsicht unterstreicht.

Schlüsselduelle und taktische Herausforderungen

Ein spannendes Duell wird zwischen Gladbachs Kopfballstärke und Hoffenheims Kopfballverteidigung erwartet. Die Fohlen erzielten in dieser Saison die meisten Kopfballtore, während die TSG erst zwei Gegentore per Kopf kassierte. Dies könnte ein entscheidender Faktor im Spiel sein, da Standardsituationen und Flanken eine große Rolle spielen könnten. Beide Trainer, Gerardo Seoane und Christian Ilzer, stehen vor der Herausforderung, ihre Teams taktisch optimal aufzustellen, um die Schwächen des Gegners auszunutzen und die eigenen Stärken zu betonen. Die Fans im Borussia-Park dürfen sich auf ein intensives und taktisch geprägtes Spiel freuen.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

