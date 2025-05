Bundesliga heute: Gladbach - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.05.2025 • 11:20 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg im Borussia-Park, und die Gäste haben die Möglichkeit, erstmals seit der Saison 2009/10 beide Saisonduelle gegen die Fohlen zu gewinnen. Im Hinrunden-Duell feierte Wolfsburg einen beeindruckenden 5:1-Sieg, der zu den höchsten Erfolgen der Wölfe in dieser Bundesliga-Saison zählt. Besonders Jonas Wind glänzte in dieser Partie mit einem Tor und einer Vorlage. Nach einer langen Durststrecke von 13 Spielen ohne Treffer fand Wind zuletzt beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim wieder ins Netz und könnte auch heute eine Schlüsselrolle spielen.

Die Wölfe kämpfen derzeit mit einer hartnäckigen Sieglos-Serie von neun Bundesliga-Spielen, die den aktuellen Ligahöchstwert darstellt. Zudem wartet das Team von Trainer Daniel Bauer seit zwölf Spielen auf eine Weiße Weste. Borussia Mönchengladbach hingegen hat ebenfalls mit einer Durststrecke zu kämpfen und wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Interessanterweise haben die Fohlen am 34. Spieltag in vier der letzten fünf Spielzeiten einen Sieg eingefahren, was ihnen heute zusätzlichen Ansporn geben könnte, diese Serie fortzusetzen.

Wolfsburgs Rückrunden-Schwäche und Standards als Trumpf

Die Rückrunde verlief für den VfL Wolfsburg enttäuschend, mit nur 13 gesammelten Punkten – lediglich der VfL Bochum schnitt noch schlechter ab. Sollte Wolfsburg heute verlieren, wäre es ihre punktetechnisch schwächste Rückrunde in der Vereinsgeschichte. Ein Lichtblick für die Wölfe sind jedoch ihre gefährlichen Standardsituationen, aus denen sie in dieser Saison bereits 22 Tore erzielten, was den geteilten Ligahöchstwert mit dem FC Bayern darstellt. Borussia Mönchengladbach hingegen kassierte 20 Gegentore nach Standards, was ihnen heute Sorgen bereiten könnte.

Defensive Schwächen und Ballgewinn-Statistiken

Borussia Mönchengladbach ließ in dieser Saison bereits 568 gegnerische Abschlüsse zu, ein Ligahöchstwert, der auf einen neuen Vereinsnegativrekord zusteuert. Die Fohlen verzeichneten zudem nur 154 hohe Ballgewinne, den niedrigsten Wert der Liga. Wolfsburg und Gladbach sind beide anfällig für Schüsse nach gegnerischen hohen Ballgewinnen, was heute zu einem spannenden taktischen Duell führen könnte. Beide Mannschaften müssen ihre defensiven Schwächen in den Griff bekommen, um den Saisonabschluss positiv zu gestalten.

