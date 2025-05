Bundesliga heute: Heidenheim - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum reist mit einer beeindruckenden Serie in die Voith-Arena, denn seit einem 2:3 in der 2. Liga im September 2018 hat Bochum keines der letzten acht Pflichtspiele gegen den 1. FC Heidenheim verloren. Mit sechs Siegen und zwei Unentschieden hat der VfL gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten eine so lange unbesiegte Serie. Im Hinrunden-Duell der laufenden Saison konnte Bochum zudem einen 2:0-Heimsieg verbuchen. Diese Serie gibt den Bochumern sicherlich Selbstvertrauen, obwohl sie derzeit eine schwache Saison erleben.

Heidenheim - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Das Duell zwischen den Trainern Frank Schmidt und Dieter Hecking verspricht interessante taktische Finessen. Beide Trainer gehören zu den erfahrensten im deutschen Profifußball, wobei Hecking mit 714 Spielen und Schmidt mit 600 Spielen auf eine lange Karriere zurückblicken können. Hecking hat in der Vergangenheit gemischte Erfahrungen gegen Schmidt gesammelt, darunter ein Sieg im DFB-Pokal mit Wolfsburg und Niederlagen mit dem Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Das Hinrunden-Duell entschied Hecking mit einem 2:0-Sieg für sich, was ihm zusätzliche Motivation für das heutige Spiel geben dürfte.

Heidenheim und Bochum kämpfen gegen den Abstieg

Beide Mannschaften befinden sich in einer kritischen Phase der Saison, wobei der VfL Bochum mit 21 Punkten nach 31 Spielen seine schwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte spielt. Eine Niederlage könnte den siebten Bundesliga-Abstieg des VfL besiegeln. Der 1. FC Heidenheim hingegen hat in den letzten sechs Spielen drei Siege errungen, was so viele sind wie in den 24 vorherigen Partien. Dennoch bleibt Heidenheim das heimschwächste Team der Liga und empfängt mit Bochum das schwächste Auswärtsteam, das bisher nur acht Punkte in der Fremde erzielte.

Defensive Schwächen und taktische Herausforderungen

Beide Teams weisen erhebliche defensive Schwächen auf, was das Spiel zu einer Herausforderung für die Trainer macht. Der VfL Bochum hat in dieser Saison bereits 64 Gegentore kassiert und lässt die meisten gegnerischen Großchancen zu. Der 1. FC Heidenheim steht mit 60 Gegentoren ebenfalls nicht besser da. Zudem fehlt Heidenheim mit Niklas Dorsch ein wichtiger Spieler aufgrund einer Gelbsperre, was die Mannschaft vor zusätzliche taktische Herausforderungen stellt. Der Kampf um jeden Ball könnte entscheidend sein, denn beide Teams führen die meisten Zweikämpfe der Liga an. Dieses Spiel verspricht ein intensives Duell, bei dem die Mannschaft mit der besseren taktischen Anpassung die Oberhand gewinnen könnte.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

