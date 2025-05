Bundesliga heute: Heidenheim - Werder Bremen LIVE im TV, Stream & Liveticker

Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt am heutigen Samstag den SV Werder Bremen in der Voith-Arena.

Die Heidenheimer, unter der Leitung von Trainer Frank Schmidt, haben bisher eine bemerkenswerte Bilanz gegen die Bremer in der Bundesliga haben noch eine Chance, die Relegation zu vermeiden. Dazu brauchen sie einen möglichst hohen Sieg und Schützenhilfe des FC Bayern in Hoffenheim.

Bundesliga: So verfolgen Sie Heidenheim - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Spieler, der in den letzten Wochen besonders auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Adrian Beck. Der Heidenheimer Mittelfeldspieler erzielte kürzlich seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga und zeigte damit eine beeindruckende Leistungssteigerung. Beck ist erst der vierte Spieler in der Geschichte des 1. FC Heidenheim, dem ein Doppelpack im Oberhaus gelang. Diese Leistung könnte entscheidend sein, um die Offensive der Heidenheimer zu beleben, die in den letzten Heimspielen eher schwach auftrat. Trotz der defensiven Stabilität mit drei Weißen Westen in Folge, bleibt die Offensive ein entscheidender Faktor für den Erfolg.