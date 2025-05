Bundesliga heute: Kiel - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Duell zwischen Holstein Kiel und dem SC Freiburg im Holstein-Stadion verspricht, ein interessantes Kapitel in der noch jungen Geschichte der Begegnungen dieser beiden Teams zu schreiben. Bisher trafen die Mannschaften erst zweimal im Profifußball aufeinander. In der 2. Runde des DFB-Pokals 2018/19 gelang den Störchen ein 2:1-Heimsieg gegen die Breisgauer. In der aktuellen Bundesliga-Saison revanchierte sich Freiburg mit einem knappen 3:2-Erfolg im Hinspiel. Beide Teams werden darauf bedacht sein, ihre jeweilige Bilanz zu verbessern und wichtige Punkte im Kampf um ihre Saisonziele zu sammeln.

Holstein Kiel hat in diesem Jahr bereits 29 Tore erzielt und liegt damit auf Platz fünf der ligaweiten Torschützenliste. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Shuto Machino und Alexander Bernhardsson. Machino traf zuletzt in drei Bundesliga-Spielen in Serie und erzielte dabei vier Tore. Nur zwei japanische Spieler erzielten in einer Bundesliga-Saison mehr Tore als Machino in dieser Spielzeit. Bernhardsson hingegen erzielte jüngst seinen ersten Doppelpack und hat seit Anfang April fünf Tore erzielt, mehr als jeder andere Spieler in der Liga. Die offensive Stärke der Störche könnte entscheidend sein, um die solide Abwehr der Breisgauer zu durchbrechen und den dritten Sieg in Folge zu feiern.