Bundesliga heute: Leipzig - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Leipzig - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

So wichtig ist Kane für die Bayern

Historisch gesehen hatten die Bayern in Leipzig meist die Oberhand, mit nur einer Niederlage in zehn Pflichtspielen. Diese Niederlage datiert aus dem März 2018, als Leipzig mit 2:1 siegte.

In der aktuellen Saison zeigt sich Leipzig jedoch in einer schwächeren Form, mit nur 49 Punkten aus 31 Spielen, was die zweitschlechteste Ausbeute in ihrer Bundesliga-Geschichte darstellt. Die Bayern hingegen sind auf Meisterkurs und könnten mit einem Sieg heute den Titel sichern.