Bundesliga heute: Leverkusen - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag empfängt Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund in der BayArena, und die Werkself hat die Chance, erstmals seit der Saison 2006/07 beide Bundesliga-Saisonspiele gegen den BVB zu gewinnen. Das Hinspiel konnte Leverkusen bereits für sich entscheiden, doch die Statistik spricht eine andere Sprache: Gegen keinen anderen Bundesligisten wartet Leverkusen so lange auf einen Heimsieg wie gegen Dortmund, mit drei Spielen ohne Erfolg (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Trainer Xabi Alonso wird alles daran setzen, diese Serie zu durchbrechen und die positive Entwicklung seiner Mannschaft fortzusetzen.

Leverkusen - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

Das Duell zwischen Xabi Alonso und Niko Kovac verspricht taktische Raffinesse. Beide Trainer haben gegen den jeweiligen Gegner ihre Herausforderungen. Kovac hat in der Bundesliga gegen Leverkusen einen Punkteschnitt von nur 0.7 und konnte auswärts in Leverkusen lediglich einen Zähler aus sechs Spielen mitnehmen. Alonso hingegen hat gegen Dortmund seinen niedrigsten Punkteschnitt als Bundesliga-Coach (1.3) und wartet zu Hause noch auf seinen ersten Sieg gegen den BVB. Beide Trainer werden ihre Mannschaften optimal einstellen müssen, um die Schwächen des Gegners auszunutzen und die eigenen Stärken zu betonen.

Offensivstärke und Defensivschwächen im Fokus

Topscorer im Blick: Guirassy und Wirtz

Im Duell der Topscorer stehen Borussia Dortmunds Serhou Guirassy und Bayer 04 Leverkusens Florian Wirtz im Mittelpunkt. Guirassy ist mit zwölf Toren der Toptorjäger der Bundesliga-Rückrunde und könnte mit einem weiteren Treffer den Rekord für die meisten Tore eines Spielers in seiner ersten Bundesliga-Saison für den BVB einstellen. Wirtz hingegen hat als einziger Spieler in der Bundesliga in zwei aufeinanderfolgenden Saisons die Marken von je zehn Toren und zehn Vorlagen geknackt. Seine zehn Torvorlagen aus dem Spiel heraus sind alleiniger Ligabestwert. Beide Spieler werden entscheidende Rollen in ihren Teams einnehmen und könnten den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflussen.